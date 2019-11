Ligue 1 - Le groupe du TFC pour le déplacement à Montpellier

Toulouse, France

Toulouse reste sur une défaite face à Lyon, samedi dernier au Stadium (2-3). Mais une défaite au bout d'un match fou qui a vu les Lyonnais prendre l'avantage dans le temps additionnel (mal récurrent du Téf cette saison). Antoine Kombouaré devrait aligner la même équipe, ce dimanche 10 novembre, face à Montpellier. Coup d'envoi 17h, au Stade de la Mosson.

Le duo Sanogo-Koulouris en pointe de l'attaque

C'est en attaque que le coach toulousain a le plus de choix, cette saison. Le capitaine Max-Alain Gradel, Aaron Leya-Iseka, Efthymios Koulouris, Yaya Sanogo et Wesley Saïd qui revient de blessures, sont dans le groupe.

Au milieu, Matthieu Dossevi, Quentin Boisgard, Kouadio Koné, Jean-Victor Makengo, William Vainqueur et Ibrahim Sangaré, qui revient de blessure lui aussi, sont retenus.

C'est en défense que les absences sont toujours nombreuses. Notamment les deux défenseurs centraux Agustin Rogel et Gen Shoji (blessés). C'est Mathieu Goncalves Nicolas Isimat-Mitin qui devraient, comme samedi dernier, former la charnière centrale. Issiaga Sylla et Kelvin Amian dans les couloirs. Sacha Semaoun et Moussa Diarra sont aussi dans le groupe.

Le groupe Montpelliérain