Ligue 1 : le guide des joueurs du FC Metz à la coupe d'Afrique des nations

Sept joueurs du FC Metz sont dispensés de reprise de l'entraînement, ce mercredi 29 décembre, à Frescaty. Ils ont reçu une convocation (ou pré-convocation) de leur fédération d'origine pour disputer la coupe d'Afrique des nations, au Cameroun, dès le 9 janvier prochain. Voici la liste.

Algérie

Le retour en forme de Farid Boulaya (trois buts et une passe décisive en onze rencontres de Ligue 1) lui permet de figurer dans le groupe retenu, aux côtés d'Alexandre Oukdija, maintenu parmi les gardiens remplaçants des Fennecs malgré une saison compliqué en Lorraine. Les deux joueurs sont peu souvent titulaires avec leur sélection, qui sera l'une des grandes favorites après puisqu'elle a rempoté la CAN 2019, en Egypte.

11/01 à 14 h : Algérie - Sierra Leone

16/01 à 20 h : Algérie - Guinée Equatoriale

20/01 à 17 h : Algérie - Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Souvent titulaire avec en Ligue 1,le FC Metz Habib Maïga l'est plus rarement avec les Eléphants de Côte d'Ivoire, qui devront une revanche à leurs fans après avoir été éliminé des barrages d'accès à la coupe du Monde 2022.

12/01 à 20 h : Côte d'Ivoire - Guinée Equatoriale

16/01 à 17 h : Côte d'Ivoire - Sierra Leone

20/01 à 17 h : Côte d'Ivoire - Algérie

Mali

Comme à Metz, Kiki Kouyaté est titulaire incontournable au sein de la défense centrale des Aigles du Mali. Il devrait être l'un des Grenats dont le temps de jeu devrait être le plus conséquent lors de cette CAN.

12/01 à 14 h : Mali - Tunisie

16/01 à 14 h : Tunisie - Gambie

20/01 à 20 h : Mali - Mauritanie

Maroc

Récemment apparu au poste de latéral droit de la sélection marocaine, référence africaine en matière de solidité défensive, Sofiane Alakouch aura-t-il l'occasion de prouver sa valeur qu'il a peu eu en Moselle ? (quatre apparitions pour 154 minutes en cumulé en championnat)

10/01 à 17 h : Maroc - Ghana

14/01 à 17 h : Maroc - Comores

18/01 à 20 h : Maroc - Gabon

Sénégal

Très décevant cette saison en Ligue 1, au point de sortir du onze titulaire, le très prometteur Pape Matar Sarr retrouvera-t-il un peu de sensations avec sa sélection ? Il débute avec un statut de remplaçant. Présélectionné, Opa NGuette ne figure finalement pas dans la liste finale.

10/01 à 14 h : Sénégal - Zimbabwe

14/01 à 14 h : Sénégal - Guinée

18/01 à 17 h : Sénégal - Malawi

Tunisie

Le défenseur central Dylan Bronn est une des pierres angulaires de la défense centrale tunisienne. Il n'a pas manqué une seule minute des récentes qualifications à la coupe du Monde 2022 et devrait donc disputer toutes les rencontres de sa sélection.

12/01 à 14 h : Tunisie - Mali

16/01 à 17 h : Tunisie - Mauritanie

20/01 à 20 h : Tunisie - Gambie

et aussi...

Ils sont treize à avoir porté le maillot du FC Metz et avoir reçu une convocation (ou pré-convocation) pour la coupe d'Afrique des nations : Jamiro Monteiro avec le Cap-Vert ; Maxwell Cornet avec la Côte d'Ivoire ; Anthony Mfa Mezui avec le Gabon ; Ablie Jallow avec la Gambie ; Mamadou Fofana, Adama Noss Traoré et Adama Traoré avec le Mali ; Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Habib Diallo avec le Sénégal ; Ferjani Sassi avec la Tunisie.

Serge Romano, né à Metz et ancien joueur du FC Metz, est sélectionneur adjoint de l'Algérie