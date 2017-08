Ligue 1 | Le Guingampais à suivre : Abdoul Razzagui Camara revient chez les siens

Abdoul Razzagui Camara est de retour en Ligue 1, après une saison et demie en deuxième division anglaise, et en Bretagne où il a débuté chez les pros.

La tâche est d'envergure : il s'agit de remplacer Yannis Salibur, auteur de 18 buts et 10 passes décisives lors des deux dernières saisons. Salibur a un bon de sortie, et il semble acquis que cet intersaison marquera son départ. A condition, bien sûr, qu'un club mette sur la table la somme espérée par Guingamp pour le libérer. Et elle tourne autour de quelques millions d'euros.

En Avant a donc fait appel au revanchard Aboul Razzagui Camara. L'ailier gauche guinéen a passé une saison et demi avec Derby County, en EFL Championship (deuxième division anglaise). Les choses ne s'y sont pas déroulées comme il l'espérait avec seulement 26 matchs joué, et un seul but inscrit : en coupe d'Angleterre contre le champion de l'époque, Leicester.

Libéré de son contrat alors qu'il lui restait encore deux saisons, Camara espère réussir ce qu'il avait réussi en 2014, en signant à Angers : se relancer après une première expérience mitigée à l'étranger (en Grèce et en Espagne).

Il avait été l'un des principaux acteurs de la montée du Sco en Ligue 1, avec six buts inscrits. Il avait ensuite marqué le premier but d'Angers dans l'élite, en 2015.

Abdoul Razzagui Camara, 27 ans, a fait ses débuts en Ligue 1 avec le Stade Rennais, où il a signé en pro. Il compte également un prêt d'une saison avec le Vannes OC en 2010/2011.