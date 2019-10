Ligue 1 : insignifiant, le Gym tombe à Strasbourg (0-1)

Nice, France

De réaction il n'y a pas su. Et c'est probablement ça le plus inquiétant. Ce samedi soir, l'OGC Nice a fait preuve de régularité dans la médiocrité sur la pelouse de Strasbourg, enregistrant sa troisième défaite consécutive (0-1) après les revers à Nantes et face à Paris.

Bousculés d'entrée de jeu, les aiglons ont fait preuve de fébrilité et Strasbourg en a profité : sur une belle remise de la tête de Mothiba, Thomasson a devancé Dante dans les six mètres pour ouvrir le score et mettre un peu plus la pression sur le gym (1-0, 21e). On ne peut plus logique, après une entame à sens unique entre des Strasbourgeois entreprenants et des Niçois sans idée.

Le calice jusqu'à la lie...

Aussi poussifs que lors de leurs dernières sorties, les joueurs de Patrick Vieira n'ont pas trouvé plus de solutions après le repos, subissant toujours la pression alsacienne au fil des minutes. Le gym s'est même retrouvé en infériorité numérique à la 57e minute de jeu, à la suite de deux cartons jaunes reçus coup sur coup par le défenseur Racine Coly comme lors du match à Nimes... Bref, les Niçois ont connu une nouvelle soirée noire sur la pelouse de la Meinau et n'ont pas réussi à revenir dans le coup, malgré quelques rushs d'Atal et une belle tête de Dante repoussée par Sels.

Avec trois défaites lors des trois derniers matchs, les coéquipiers d'Arnaud Lusamba confirment leurs difficultés du moment et Patrick Vieira ne semble pas en mesure de trouver les solutions. Si la situation n'est pas encore critique après 11 journées, il serait grand temps que l'OGC Nice retrouve des certitudes pour s'éviter une saison galère dans les bas fonds du classement. Mercredi, les aiglons pourront toujours tenter de se rassurer du côté du Mans (18h45), pour un 16e de finale de Coupe de la Ligue à disputer face à une formation de Ligue 2...