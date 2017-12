Ligue 1 : le Gym enchaîne à Nantes (2-1) et se replace !

Alors qu'ils étaient encore barragistes il y a trois journées, les joueurs de l'OGC Nice viennent de s'offrir un troisième succès de rang sur la pelouse de Nantes, ce dimanche après-midi (1-2). Tout n'a pas été parfait, mais les Aiglons remontent au huitième rang après 17 journées.

Le but de Bassem Srarfi inscrit en fin de match à Toulouse valait peut-être plus que trois points. Ce soir-là, le Tunisien a surtout lancé le début d'une belle série niçoise. Ce dimanche à Nantes, les Aiglons ont décroché leur troisième victoire consécutive (1-2), qui plus est après avoir été menés au score. A la suite d'une poussette non sanctionné sur Malang Sarr, les Nantais avaient pourtant ouvert le score par Yacine Bammou (1-0, 12e).

Bousculés, les Aiglons ont mis du temps à réagir. Mais une jolie tête d'Alassane Plea sur corner leur ont permis de revenir dans la partie juste avant la pause (1-1, 42e). Face à un bloc nantais bien organisé, le Gym a ensuite souffert, Mario Balotelli et consorts venant souvent se heurter dans la solide défense des Canaris.

Solide Benitez !

Mais les efforts niçois ont fini par payer. Bien décalé par un Saint-Maximin parfois brouillon mais volontaire, Super Mario est venu tromper Tatarusanu d'une frappe sublime à l'entrée de la surface de réparation (1-2, 75e). Grâce au neuvième but de l'attaquant italien, le Gym a pris l'avantage... pour ne plus jamais le lâcher. Les Aiglons pourront notamment remercier Benitez, auteur d'une superbe manchette face à Iloki juste après le deuxième but (76e).

Solides, les joueurs de Lucien Favre se sont imposés pour la première fois depuis treize ans sur la pelouse de la Beaujoire. Surtout, le Gym se donne de l'air et remonte à la huitième place du classement. Les Niçois peuvent désormais se tourner vers la Coupe de la Ligue et le déplacement de ce mercredi du côté de Lille en 8e de finale. Le marathon continue.