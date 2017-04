Ligue 1 : L'OGC Nice freiné à Toulouse (1-1)

L'OGC Nice a concédé le nul ce dimanche après-midi à Toulouse (1-1). Pas récompensé après une excellente première période, le Gym a été mené par le TFC avant de rapidement revenir dans le match grâce à Valentin Eysseric. Nice lâche du terrain sur les deux équipes de tête avant de recevoir Paris.

L'OGC Nice marque le pas. Si les Niçois veulent décrocher autre chose que leur troisième place actuelle (ce qui est déjà très bien !), les joueurs de Lucien Favre devront compter sur plusieurs faux pas du Paris-Saint-Germain. Pourtant, le Gym s'est vraiment donné les moyens de s'imposer à Toulouse ce dimanche. Avec une vraie qualité de jeu en première période, les Aiglons ont mis à mal des Toulousains dépassés.

Ni Le Bihan en face à face (13e), ni Seri sur coup franc (18e) n'ont su faire tancer Alban Lafont. Le jeune gardien toulousain a été dans un grand jour. Sa solidité a permis aux siens d'ouvrir le score contre le cours du jeu. Peu de temps après le retour des vestiaires, Corentin Jean prêté par l'AS Monaco a trompé Cardinale (1-0, 56e). Mais comme souvent, le Gym n'a pas douté bien longtemps.

Penalty non sifflé

Même en concédant sa huitième ouverture du score sur ses dix derniers matches, l'OGC Nice a su réagir. Le salut est venu de l'homme en forme du moment. D'une frappe puissante dans la surface, Valentin Eysseric a inscrit sa quatrième réalisation de la saison (1-1, 58e). Eysseric privé d'un penalty indiscutable (photo ci-dessous) en première période a une nouvelle fois été décisif. Malheureusement après son but, il n'y a plus eu grand chose à se mettre sous la dent. Les aiglons n'ont pas su forcer la décision. L'entrée en toute fin de rencontre de Mario Balotelli (fiévreux) n'a rien changé. Score final : 1-1.

À six points du PSG

Si l'OGC Nice ne perd toujours pas (seulement deux défaites cette saison !), le Gym perd du terrain sur le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Les joueurs de Lucien Favre comptent ce dimanche soir six points de retard sur le PSG qui viendra en visite à l'Allianz Riviera dans une semaine. Et si la troisième place est assurée, Nice aura du mal à viser plus haut. Qu'importe. La saison niçoise est déjà une grande réussite.

Valentin Eysseric, invité exceptionnel de 100% Aiglons, ce lundi soir 18h20-19h