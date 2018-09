Décevants à Montpellier, les joueurs de Patrick Vieira devaient réagir ce mardi soir à Nantes lors de la 7e journée de Ligue 1. Vainqueurs dans la douleur grâce à des buts signés Jallet et Makengo, les aiglons se relancent au classement et retrouvent de la confiance avant de recevoir le PSG samedi.

On leur demandait de montrer plus de caractère, les aiglons ont bien compris le message ! Après leur défaite à Montpellier samedi dernier (0-1) au terme d'un match décevant, les joueurs de Patrick Vieira étaient attendus au tournant ce mardi soir à Nantes. Si leur entame de match n'a pas franchement été du genre emballante, les Niçois ont véritablement lancé leur match peu après la demi-heure de jeu : sur un bon travail de Saint-Maximin, Christophe Jallet a pris sa chance du droit pour venir tromper Tatarusanu et permettre au gym de mener au score (0-1, 31e).

Encore fallait-il tenir cet avantage. Montrer du caractère et ne pas se relâcher. Mais le FC Nantes est revenu au score après la pause. Sur un ballon mal négocié par la défense niçoise, Sala s'est présenté face à Benitez avant d'ajuster le portier argentin pour relancer complètement la partie (1-1, 57e).

Et maintenant, place à Paris !

De quoi regretter quelques opportunités gâchées... Heureusement pour le gym, Makengo a bien repris un centre de Coly à la 69e minute de jeu pour de nouveau délivrer les siens et permettre au gym de s'imposer sans Mario Balotelli (1-2 score final). Avec ce succès, les aiglons retrouvent une part de confiance primordiale au moment de recevoir les stars du Paris-Saint-Germain, samedi à l'Allianz Riviera (17h). Ce ne sera pas de trop !