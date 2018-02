Bousculés par des Girondins plus incisifs, les joueurs de l'OGC Nice ont montré un visage affligeant ce dimanche au Matmut Atlantique. Grâce à un bon Walter Benitez et une grande réussite, les aiglons ramènent tout de même un point précieux pour la suite de la saison. Un moindre mal...

Le Gym a probablement montré son pire visage depuis le début de la saison. En manque de rythme et d'idées, les joueurs de Lucien Favre se sont fait bousculer par des Bordelais plus en jambes. Le technicien suisse a pourtant fait tourner pour tenter d'apporter un second souffle à son équipe après le long déplacement à Moscou, élimination jeudi en Europa League.

Mais les jeunes titularisés n'ont pas franchement donné raison à leur entraîneur sur la pelouse de Bordeaux ce dimanche après-midi. Makengo, Sacko et consort n'ont rien apporté à une équipe niçoise encore enrouée. Heureusement pour le Gym, Walter Benitez s'est montré décisif et les Bordelais maladroits.

Réussite maximale

Malgré de nombreuses occasions, les coéquipiers de l'ancien capitaine niçois Paul Baysse n'ont pas réussi à faire la différence... avec deux poteaux et deux barres transversales. Bref. Ce n'était pas un grand match et les Niçois s'en sortent (très) bien avec un match nul inespéré et un point qui pourra compter à l'avenir.

En attendant, le Gym devra retrouver des ressources pour gérer au mieux la réception du LOSC, vendredi prochain à l'Allianz Riviera (19h). Il n'y a plus le choix : pour rester dans la course à l'Europe, Nice doit retrouver la victoire. Impérativement.