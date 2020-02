Ligue 1 : Le Gym s'impose dans la douleur sur la pelouse de Toulouse

Nice, France

Que ce fut dur ! Le Gym a tremblé pour s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge de L1, Toulouse ce samedi soir. Une victoire 2-0 acquise dans les dernières minutes d'un match qui aurait pu voir les Aiglons rentrer avec un point, si Walter Benitez n'avait pas sauvé la patrie encore une fois dans une partie à deux visages. Des niçois Docteur Jekyll et Mister Hyde.

Première mi-temps, les niçois séduisent

La première banderille a été plantée par les toulousains et une frappe au-dessus de Dossevi (3e). Mais ce sont bien les Aiglons qui mettent le pied sur le ballon. Adam Ounas décale Lees Melou dans la surface, le milieu de terrain ajuste Baptiste Reynet entre les jambes (0-1, 12e). Le plus dur est fait pour les Aiglons qui vont gérer tranquillement la fin de ce premier acte et rentrer au vestiaire avec un avantage mérité. Qui plus est, Toulouse est réduit à 10 après l'expulsion de Gabrielsen coupable d'avoir ceinturé Kasper Dolberg qui partait au but. A la mi-temps, rien ne laisse présager que le Gym va perdre la main sur ce match.

Seconde mi-temps, le Gym recule

Le deuxième acte se joue sur un faux rythme. Les niçois laissent la balle à des toulousains qui redoublent d'approximations. Les occasions se font rare, le rythme est hâché et petit à petit, les Aiglons reculent. Toulouse est pourtant réduit à 9 après l'expulsion de Moreira. Mais le TFC, qui n'a pas gagné depuis octobre, reprend confiance avec l'entrée de son capitaine Max-Alain Gradel, blessé depuis de longues semaines. Après plusieurs situations, il provoque un pénalty sur une faute de Myziane à la 90e minute. Leya Iseka le tire mais Walter Benitez s'impose d'une belle parade.

Dans la foulée, sur un contre, les niçois vont doubler la mise par Christophe Hérelle servi par Kasper Dolberg (0-2, 95e).

Le résumé du match

Le meilleur de Toulouse - Nice Copier

Les niçois accrochent le bon wagon

Avec cette victoire - la première à l'extérieur depuis le 1er septembre - les niçois remontent provisoirement à la 8e place en attendant les matchs de ce dimanche. Avec 36pts, ils sont en bonne place pour s'offrir une fin de saison au contact des places européennes.