Ligue 1 : Le Gym terrasse Paris (3-1)

Dans une ambiance magnifique, l'OGC Nice s'est imposé ce dimanche soir sur sa pelouse face au PSG (3-1) en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les Parisiens, nerveux, ont fini le match à neuf laissant revenir les aiglons à trois points. Et si le Gym leur soufflait la deuxième place ?

Ils sont admirables. Remarquables. Incroyables. On se répète, semaine après semaine. Mais ces Niçois ont encore proposé un match de grande classe sur leur pelouse. Dans un stade à guichets fermés (33 190 spectateurs), l'OGC Nice a fait le travail. Et de quelle manière !

Malgré la bonne entame de match du PSG, les Aiglons ne se sont pas affolés. " Super " Mario Balotelli a même ouvert le score, d'une jolie frappe du pied gauche à l'entrée de la surface (1-0, 26e).

La soirée ne s'est pas arrêtée là ! Juste après la pause, Ricardo est venu tromper Kevin Trapp, d'une merveille de frappe enroulée du pied gauche (2-0, 48e). Ensuite ? Le Gym a subi. Logiquement. Et le champion de France en titre en a profité pour se relancer grâce à Marquinhos (2-1, 64e). Mais cette équipe niçoise a du caractère et s'est finalement imposée devant un public comblé sur une ultime réalisation de Donis (3-1, 91e).

Motta et Di Maria pètent les plombs

On savait les Niçois en mesure de créer l'exploit. Mais de là à imaginer les joueurs de Lucien Favre capables de faire sortir les Parisiens de leur match... Nerveux, agacés voire même vexés, les joueurs de la capitale ont terminé le match à neuf. Pourtant expérimentés, Thiago Motta et Angel Di Maria n'ont pas terminé le match après deux gestes d'humeur. La mauvaise foi parisienne s'est exprimée en zone mixte après le coup de sifflet final notamment entre Motta et le capitaine azuréen Paul Baysse.

Nice poil à gratter du PSG ?

Et ce qui paraissait fou devient tout de suite un peu plus crédible. A trois journées de la fin du championnat, le Gym peut toujours espérer décrocher la deuxième place de la Ligue 1. Certes, les Niçois comptent trois points de retard et un goal-average défavorable par rapport au PSG. Mais sait-on jamais. La troupe de Lucien Favre peut encore nous offrir quelques belles surprises d'ici le terme du championnat. Chiche ?