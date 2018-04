Ce dimanche après-midi à Troyes, l'OGC Nice a montré un visage cohérent pour la reprise du championnat après la trêve. Les aiglons se sont parfois fait peur après avoir ouvert le score en première mi-temps mais Alassane Plea s'est offert un doublé en fin de match (0-2). Un pas de plus vers l'Europe.

Malgré quelques frayeurs, le Gym a fait le job. Sur la pelouse d'une équipe troyenne à la lutte pour le maintien, les aiglons ont dû livrer une belle bataille ce dimanche après-midi. Après une entame timide, les joueurs de Lucien Favre sont tranquillement montés en régime et ont ouvert le score grâce à une belle frappe d'Alassane Plea à vingt mètres (0-1, 17e).

Mais l'OGC Nice a manqué de nombreuses occasions d'aggraver la marque. Mario Balotelli a bien inscrit un but (30e) mais il lui a été refusé par l'arbitre pour un hors-jeu inexistant. Ensuite, « Alass’ », l'attaquant en forme du moment au Gym, a perdu des duels face au portier troyen. Lees-Melou aussi a buté sur Zelazny en seconde période. Fort heureusement, l'ESTAC n'en a pas profité.

Une place gagnée et trois points pris avant Rennes

Et puis Plea a de nouveau fait parler de lui. Sur une des dernières opportunités du match, le buteur niçois est venu tromper le portier troyen avec un peu de réussite pour assurer la victoire aux siens (0-2, 83e). L'ancien lyonnais vient d'inscrire six buts en trois matches.

Il a offert dans l'Aube un précieux succès qui permet à l'OGC Nice de doubler le FC Nantes, battu à domicile par Saint-Etienne (0-3), et de pointer au septième rang du classement à égalité de points (45) avec Montpellier et Rennes. Forcément intéressant à une semaine de recevoir le Stade Rennais, autre concurrent direct dans la course à l'Europe, qui jouera dès mercredi en match en retard contre Monaco.