Ligue 1 : le HAC lance sa campagne d'abonnements !

Après avoir décroché vendredi dernier son ticket pour la Ligue 1, le HAC prépare déjà la saison à venir. Le club doyen lance ce mercredi 7 juin sa campagne d'abonnements pour la saison à venir. 17 matchs à domicile, dont des affiches face au Paris Saint-Germain, Marseille ou encore Lens.

Et cela commence en favorisant les habitués : ceux qui étaient déjà abonnés la saison dernière. C'est à eux que la campagne qui s'ouvre est destinée, avec un tarif avantageux : 120 euros l'année en tribune kop. C'était 90 euros la saison dernière en Ligue 2. L'abonnement est à 60 euros pour les moins de 12 ans et 190 euros pour l'offre un parent et un enfant. Si vous souhaitez conserver votre siège de l'an passé, il faut répondre avant le 26 juin.

Pour les tarifs au match, car certains ne voudront venir que pour voir certaines affiches, il faudra encore attendre un peu. Là-aussi, les abonnés auront une priorité de réservation. Pour le grand public, le club attend le calendrier de la saison pour fixer les offres et les tarifs précis.

La campagne ouvre aujourd'hui sur le site du HAC, dans une semaine en boutique. Pour rappel, la saison 2023-2024 débutera le 13 août prochain.