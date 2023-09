Ligue 1 : le HAC toujours en quête de sa première victoire en championnat joue contre Lorient

Il va falloir être entreprenant. Le mot d'ordre est donné par le coach havrais Luka Elsner ce vendredi en conférence de presse. Qui plus est face à une équipe de Lorient, surprenante en ce début de saison, qui a accroché le PSG (0-0), Nice (1-1) et battu Lille (4-1). Les Ciel et Marine restent sur un bon point ramené de Rennes (2-2) mais sont toujours en quête de la première victoire cette saison en Ligue 1.

La victoire pour franchir un cap en Ligue 1 ?

"Je trouve le début de saison de Lorient très convaincant. Je pense qu'ils ont joué trois équipes assez similaires dans l'approche avec ballon et stratégiquement, ça fonctionne. Dès que ça fonctionne d'ailleurs, cette équipe est un vrai rouleau compresseur", analyse Luka Elsner. De son côté, le Havre reste sur deux matchs nuls en Ligue 1 face à Montpellier (2-2) et Rennes (2-2) et une défaite face à Brest (2-1).

Les Ciel et Marine doivent s'attendre à un match rude ce dimanche. "Pour nous, il faut qu'on en fasse un défi plaisant en essayant d'aller chercher une victoire. Ce serait synonyme pour nous d'une marque importante en ce début de saison. De bonifier tout le travail accompli, les sacrifices consentis mais ce sera extrêmement difficile", complète le coach havrais.

Au stade Océane, tout est possible, poussés par les supporters . Luka Elsner veut une équipe "entreprenante" "sans se brider". "On doit pouvoir proposer offensivement le maximum de ce que nous sommes capables de faire. Cela doit venir aussi d'une bonne dynamique dans l'impact, les courses, ne pas faire d'erreurs dans les transmissions, les zones dangereuses. Cet ensemble de choses doit permettre à l'équipe de nous faire passer un palier", conclut le coach Ciel et Marine.