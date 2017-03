Ligue 1 - Le jour où Angers SCO gâcha le dernier match à la maison du SM Caen (3-2)

A chaque mi-temps des matchs du SM Caen, "Une Affiche - Une Histoire" fait revivre sur une rencontre entre les caennais et leur adversaire du soir. Pour la venue d'Angers lors de la 28e journée de Ligue 1, nous vous proposons un Caen-Angers du 7 mai 1994 et les souvenir de Christophe Duboscq.

Le 7 mai 1994, Le SM Caen reçoit Angers Sco lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Les footballeurs normands sont assurés de jouer une septième saison consécutive dans l'élite la saison suivante. Les Angevins, bon derniers et condamnés à la descente, cherchent à obtenir une 4e victoire qui les fuit depuis.... la venue du stade Malherbe de Caen en Anjou au match aller (2-0).

Le 300.000e spectateurs à d'Ornano ce soir-là

C'est la première saison dans le Stade d'Ornano flambant neuf et ce soir-là l'enceinte caennais accueille son 300.000e spectateurs de la saison. Angers Sco va gâcher le dernier match de la saison du SM Caen à la maison (2-3).

"Nous étions peut-être moins déterminé. eux l'étaient beaucoup plus" Christophe Duboscq

"C'était un match de fin de saison, se souvient Christophe Duboscq, rentré en cours de match. On avait réussi à obtenir le maintien un peu plus tôt. Nous étions peut-être un peu moins déterminé, eux l'étaient beaucoup plus."

Menés 2-0, les Caennais vont revenir à deux partout grâce au 2e but de la saison et de sa carrière en Ligue 1 de Christophe Dubosq. "J'en garde aussi un bon souvenir puisque cette saison j'étais habitué à jouer latéral droit et les deux fois où j'ai joué attaquant j'ai marqué." Cela n'empêchera pas Angers SCO de l'emporter 3-2 sur un penalty concédé dans les sept dernières minutes.

Christophe Duboscq est aujourd'hui entraîneur-adjoint de l'US Avranches et aura le plaisir de vivre un quart de finale de Coupe de France historique des Avranchinais face au PSG.