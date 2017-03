Ligue 1 - Le Jour où le SM Caen priva Monaco de finale de Coupe de la Ligue (3-1)

France Bleu vous propose à chaque mi-temps des rencontres du SM Caen une affiche l'ayant opposé à son adversaire du soir. Pour la venue du leader Monégasque à d'Ornano, nous vous faisons revivre la demi-finale de Coupe de la Ligue Caen-Monaco (3 du 02 février 2005 avec les souvenirs d'Anthony Deroin

Après s'être qualifié deux fois de suite aux tours précédents aux penaltys (A Sochaux et à Auxerre), le SM Caen va obtenir son billet pour la finale de la coupe de la Ligue 2005 en s'imposant sans discussion possible face à Monaco (3-1).

"On avait fait le match qu'il fallait avec le public qui nous poussait du début jusqu'à la fin" Anthony Deroin

"Cette demi-finale à d'Ornano avec ce public en folie et une place en finale m'a laissé beaucoup de souvenir, se rappelle Anthony Deroin. On avait fait me match parfait. On avait réussi à marquer, à enchaîner et à se mettre à l'abri. On avait fait le match qu'il fallait avec le public qui nous poussait du début jusqu'à la fin. On a mis le feu pour se qualifier et aller jusqu'au bout de nos ambitions."