Ligue 1 - Le jour où le SM Caen s'imposa au Parc des Princes face au PSG

Une Affiche-Une Histoire vous fait revivre à chaque mi-temps des matchs du SM Caen une rencontre marquante entre le club caennais et son adversaire du soir. Pour cette 38e journée de Ligue 1, notre choix s'est arrêté sur la victoire des caennais au Parc des Princes avec Nicolas Florentin.

Il ne se souvient pas précisément de la date (Ier décembre 2007) mais n'a pas oublié ni le contexte ni le déroulé de cette rencontre. Ce soir-là, Nicolas Florentin inscrit son premier but en Ligue 1, le seul de la rencontre, dans le dernier quart d'heure.

"Nous étions à l'époque sur une très bonne période, se souvient l'ancien milieu de terrain caennais. On avait enchaîné pas mal de bons résultats avant la trêve hivernale avec un objectif de points à atteindre fixé par le président Fortin, objectif qu'on avait même dépassé et qui nous avait hissé à la 4e place à la trêve."

La Boulette de Ceara

Lors de cette 16e journée, le PSG qui n'a engrangé que 3 victoires en 15 matchs de Ligue 1, va concéder un but sur une erreur de Ceara. Le brésilien roule sur le ballon, Nicolas Florentin le subtilise et part tromper Landreau.

"C'est une erreur provoqué par le pressing"

"Si mes coéquipiers ne poussent pas derrière moi à aller au pressing sur ce joueur-là, je n'y serais peut-être pas allé. Et c'est une erreur provoquée justement par le pressing. Ça a été bénéfique pour nous et c'est sûr qu'après cette victoire on était tous heureux."

Le Stade Malherbe de Caen écrasera également le PSG au match retour à d'Ornano lors de la 34e journée (3-0) et sera à deux doigts d'envoyer les Parisiens en Ligue 2.