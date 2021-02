Ligue 1: le LOSC débute en leader un mois de Février dantesque

Après avoir battu Dijon, le LOSC a profité dimanche de la défaite de Paris pour reprendre seul le leadership de la L1. Mais il va falloir enchaîner très rapidement avec deux déplacements, ce soir à Bordeaux et dimanche à Nantes. Le LOSC débute un mois de février décisif pour sa saison.

8 matches sont au programme des lillois durant les 4 prochaines semaines. Au menu des Dogues, 4 rencontres de L1 à Bordeaux, à Nantes et à Lorient et à domicile face à Brest, mais aussi des retrouvailles avec la coupe de France la semaine prochaine avec un déplacement à Dijon le 10 février, sans oublier la double confrontation européenne en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam les 18 et 25 février prochain.

Mais cela ne pose aucun problème au capitaine José Fonte. C'est même une bonne chose selon le capitaine portugais du LOSC: "Notre équipe a besoin de jouer tous les 3 jours. En fin d'année dernière on a montré qu'on était capable d'enchaîner les victoires. On va bien se préparer, bien récupérer et tout se passera bien."

José Fonte adore jouer tous les 3 jours Copier

Le mois de février sera donc central pour entretenir les ambitions du LOSC qui a retrouvé dimanche soir la tête de la L1. Mais Christophe Galtier sait qu'il faut encore travailler certains secteurs de jeu pour continuer à lutter avec le PSG Lyon voire Monaco: "Il faut être optimiste quand on compte déjà 48 points à ce moment-là de la saison. On a une vraie stabilité défensive mais il va falloir que l'on soit plus efficace devant pour prétendre rester longtemps l'équipe chassée."