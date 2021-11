Ligue 1 : Le LOSC doit engranger des points face au SCO d'Angers

Le LOSC reçoit le SCO d'Angers à 17h00 pour la 13e journée de Ligue 1, et peut compter sur le retour dans le groupe de Burak Yilmaz. L'enjeu est double pour les Lillois : capitaliser sur la victoire à Séville mardi, et rejoindre la première partie du classement avant la trêve internationale.

Jonathan Ikoné et le LOSC ont terrassé Séville mardi, il faudra enchaîner face à Angers

La semaine a bien commencé pour le LOSC avec une victoire primordiale en ligue des Champions, sur la pelouse de Séville (1-2). Les Lillois se sont replacés dans la course à la qualification après avoir frôlé l'exploit contre le Paris Saint-Germain quelques jours plus tôt.

Actuellement 12e du classement, le champion de France doit éviter un nouvel accroc ce soir face à Angers (17h00), pour rebasculer dans la première partie de tableau et capitaliser sur cette semaine charnière après la trêve internationale.

La décla : "Je dors, mange et bois LOSC depuis mon arrivée"

Jocelyn Gourvennec a hérité tardivement d'une équipe championne de France cet été. Sous le feu des critiques depuis le début de saison, il est pour le moment resté fidèle au 4-4-2 de son prédécesseur et fidèle à lui-même en évitant de se livrer émotionnellement après la victoire à Séville mardi. Le travail, l'envie et l'engagement sont les maîtres-mots pour l'ancien meneur de jeu devenu entraîneur du champion de France en titre.

Jocelyn Gourvennec : "Je dors, mange, bois LOSC depuis mon arrivée" Copier

Le joueur : Tiago Djalo

Titulaire depuis 5 matchs en défense centrale, l'International espoirs portugais a remplacé Sven Botman depuis la dernière trêve internationale aux côtés de l'expérimenté José Fonte. Gêné par une douleur à l'ischio au retour de Séville, l'ancien remplaçant de Celik côté droit devrait pouvoir assurer sa place face à Angers. En cas de forfait de dernière minute, Dabila et Xeka seraient les potentiels remplaçants.

La stat d'avant-match : 1 victoire en 8 matchs

Sur ses huit derniers matchs, le SCO d'Angers n'a remporté qu'un seul match (face à Metz, J9 : 3-2). Après un très bon départ et 10 points sur 12 possibles au mois d'août, les joueurs de Gérard Baticle ont baissé le pied et ne comptent qu'une victoire sur les deux derniers mois. Et à domicile. La dernière victoire à l'extérieur remonte à la 1e journée, à Strasbourg. Un souvenir que les Angevins auront forcément à cœur d'effacer sur la pelouse du champion de France, lui-même invaincu à domicile depuis 4 matchs ...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La compo France Bleu Nord : Retour de Yilmaz

Grbic - Celik, Djalo, Fonte, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - David, Yilmaz