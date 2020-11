Ligue 1 : le LOSC doit maintenir le cap contre Lorient

La sortie médiatique de Christophe Galtier a crée du remous à Lille cette semaine. La situation extra-sportive est compliquée au domaine de luchin, entre l'absence de Luis Campos et le départ potentiel de Marc Ingla, une préparation de match tendue avant d'accueillir Lorient. Qui plus est avec trois joueurs suspendus (Yilmaz, Fonte, Reinildo) et deux blessés (Renato et Celik). Rencontre à suivre sur France Bleu Nord à 21h00.