Ligue 1 : Le LOSC doit rester sérieux contre Troyes avant la coupe d'Europe

Pour la 17e journée de Ligue 1, le LOSC reçoit l'ESTAC au stade Pierre-Mauroy avec l'intention de faire fructifier sa victoire à Rennes en milieu de semaine. Au classement, le champion de France est 12e et pourrait basculer dans la première partie de tableau en cas de victoire. Coup d'envoi 19h00.

Le LOSC affronte Troyes pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Après une victoire convaincante à Rennes face au dauphin du PSG, le champion de France doit enchaîner face au champion de France de Ligue 2. Bonne nouvelle, excepté Timothée Weah laissé au repos, Jocelyn Gourvennec peut compter sur l'ensemble de son groupe pour cette rencontre qui commencera à 19 heures au stade Pierre-Mauroy.

La décla : "Les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes "

Fort contre les gros, le LOSC éprouve plus de difficultés face aux plus faibles. Il est difficile d'anticiper le visage du LOSC face aux coéquipiers d'Adil Rami (forfait), mais Jocelyn Gourvennec est très clair sur l'importance de montrer un visage conquérant et ambitieux. "Les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes sur ce match là, sans calcul, sans penser à ce qu'il s'est passé à Rennes, sans penser à ce qu'il va se passer en Champion's League".

Le joueur : Benjamin André

Homme fort du LOSC la saison dernière et pilier du milieu de terrain lillois, Benjamin André sort d'un match plein mercredi face à son ancien club, le stade rennais. Il figure dans l'équipe-type de la 16e journée de Ligue 1, et serait bien inspiré de réaliser une performance de haut vol pour fêter sa 100e ce soir chez les Dogues. Le numéro 21 du LOSC aura aussi la possibilité de renforcer sa première place de Ligue 1 au nombre de duels remportés (150).

La stat : 23 buts, autant que toute la saison dernière !

La réduction du score du Stade Rennais mercredi sur une frappe de Benjamin Bourigeaud sera probablement anecdotique en fin de saison, mais la symbolique est importante. Ce but est le 23e encaissé par les Lillois cette saison, à l'entame du mois de décembre. C'est autant que lors des 38 journées de la saison 2020-2021 conduisant au titre de champion. Seulement classée 13e de Ligue 1, la défense lilloise peut tout de même espérer un clean sheet ce soir face à l'ESTAC et la 19e attaque du championnat.

La compo France Bleu Nord : Yilmaz d'attaque, retour de Sanches dans l'axe

Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - David, Yilmaz