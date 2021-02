Ligue 1 : le LOSC, tenu en échec 0 à 0, reprend sa place de leader

Les dogues ont buté sur une équipe brestoise venue pour défendre. Ils prennent un point mais loupent l’occasion de faire le break avec Lyon et Paris.

L’occasion était magnifique pour le leader lillois de faire la différence. En cas de victoire, les nordistes mettaient Lyon à 5 points et Paris à 3 points. Malheureusement, les hommes de Christophe Galtier sont tombés dans le piège breton. Habituellement joueuse, cette équipe brestoise n’a pas montré grand chose et s’est contentée de défendre sa cage inviolée. Longtemps les lillois ont tenté, frappé, obtenu des corners, sans succès. Johnathan David a cru offrir la victoire au LOSC en fin de match, mais son but a été logiquement refusé pour une main de José Fonte.

Nous avons été insuffisants sur un plan offensif...on a fait 13 ou 14 tirs non-cadrés. Il aurait fallu être plus percutant

Le stade Pierre Mauroy © Radio France - Bastien Ducrocq

Score final 0 à 0, un nul décevant qui permet tout de même aux lillois de reprendre leur place de leader, un point devant le PSG. La tête est désormais tournée vers la coupe d’Europe et le match face à l’Ajax Amsterdam.