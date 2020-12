Ligue 1 : le LOSC, un test grandeur nature pour les Girondins de Bordeaux

C'est un immense défi qui attend les Girondins ce dimanche (17h) à Lille. Après le PSG il y a dix jours, les Bordelais vont faire face à son dauphin. Un dauphin qui a sérieusement une tête de requin cette saison. Le LOSC dévore à peu près tout sur sa route. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa.

Invaincus en Coupe d'Europe, les Lillois pourraient même finir en tête de leur groupe en cas de victoire ce jeudi soir face au Celtic Glascow. Tout ça devant le Milan AC. C'est dire. En championnat, les joueurs de Christophe Galtier impressionnent aussi. Deuxième meilleure attaque de L1 et meilleure défense avec Paris, ils n'ont qu'une seule fois cette saison à Brest en 13 matchs. Le LOSC est aujourd'hui le concurrent numéro 1 du PSG pour le titre de champion de France.

Et il ne faudra pas compter sur un coup de mou des Lillois. On pourrait se le dire avec un match de Ligue Europa dans les jambes cette semaine et c'est vrai que le LOSC enchaîne les rencontres à une cadence effrénée. Cette saison, les Lillois ont déjà joué 6 matchs de plus que les Bordelais, ce n'est pas rien. Mais c'est justement la très grande force de cette équipe, Christophe Galtier peut pratiquement s'appuyer sur deux onze de même niveau.

A part en défense centrale où ils sont un peu juste, pour le reste tous les postes sont doublés et les attaquants enchaînent les buts peu importe qui joue. Les Girondins sont prévenus, à eux de se hisser sur un match à la hauteur des Lillois, pour ramener quelque chose du Nord.