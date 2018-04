Ligue 1 : Le match Caen-TFC reporté pour cause de terrain détrempé

Par Damien Gozioso, France Bleu Occitanie

La rencontre de la 33e journée de Ligue 1 qui devait se jouer ce samedi soir au stade d'Ornano est reportée en raison de l'état de la pelouse. On ne connait pas encore la date du report mais le match ne sera pas non plus joué ce dimanche.