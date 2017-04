Ligue 1 - Le match des Girondins contre Marseille se jouera le dimanche 14 mai à 21h

C'est la conséquence de la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la demi-finale de la Ligue Europe. Les lyonnais jouant le jeudi soir, la journée complète de Ligue 1, qui fera l'objet d'un multiplex, se jouera le dimanche soir.

Ce sera l'affiche de la fin de saison au stade Matmut Atlantique. L'affrontement historique entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille constitue toujours un événement. D'autant que l'OM n'a plus gagné depuis 40 ans à Bordeaux, la dernière victoire phocéenne remontant à 1977 au stade Chaban-Delmas. Mais cette année, il devrait y avoir un enjeu supplémentaire. Les deux équipes (Bordeaux 5ème, Marseille 6ème) sont à la lutte pour une place européenne.

Toute la journée décalée

C'est justement l'Europe qui entraîne la programmation du choc Bordeaux-Marseille le dimanche soir (14 mai) à 21 heures. Le match est à l'affiche de la 37ème et avant-dernière journée de Ligue 1, qui fait l'objet d'un multiplex à la télévision. Tous les matches doivent donc se jouer le même jour. Or, depuis hier soir, Lyon est qualifié pour la demi-finale de la Ligue Europa et devra jouer le jeudi précédent. Les lyonnais doivent bénéficier d'un délai de trois jours minimum entre deux rencontres. Les matches de la 37ème journée ne peuvent pas être disputés le samedi, ce sera donc le dimanche.