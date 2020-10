Ligue 1 : le match entre l'OM et les Girondins aura-t-il bien lieu samedi à 21h ?

Le match entre l'OM et les Girondins aura-t-il lieu samedi à 21h ? Oui, il va bien se disputer. C'était une vraie question avec l'instauration des couvre-feux à 21h notamment à Marseille. Mais le Ministère des Sports a rapidement communiqué à plusieurs médias que les matchs se joueraient toujours aux horaires prévues grâce à des dérogations. En revanche, ce sera à huis clos en Ile-de-France et dans les huit métropoles sous couvre-feu. Il n'y aura donc aucun spectateur ce week-end au Vélodrome.

Le calendrier des Girondins ne devrait pas être bousculé car déjà sur les matchs à domicile rien ne change pour le moment. Bordeaux n'est pas en zone couvre-feu et pour le moment, le club devrait continuer à jouer à huis clos comme lors des deux derniers matchs. Ce sera la cas contre Nîmes le 25 octobre et Montpellier le 7 novembre. En déplacement, les Bordelais iront bientôt à Monaco et Rennes. Deux villes pas concernées par les couvre-feux. En revanche, il faudra surveiller la programmation de PSG-Bordeaux prévue fin novembre.