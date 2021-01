Le déplacement du DFCO sur la pelouse du FC Lorient, prévu dimanche 17 janvier 2021, est reporté. En cause, plus de dix cas de Covid-19 chez les Bretons.

Ligue 1 : le match entre Lorient et le DFCO reporté pour des cas de Covid-19

On s'y attendait un peu, c'est désormais officiel : le match prévu dimanche 17 janvier 2020 entre le FC Lorient et le DFCO, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, est reporté. Le LFP l'a annoncé vendredi 15 janvier 2021. Le club breton compte dans ses rangs plus de dix cas de Covid-19. Selon nos confrères de Ouest France, des cadres de l'équipe, comme Vincent Le Goff, Jonathan Delaplace, Paul Nardi ou Thomas Monconduit sont touchés.

Quelle date pour le report ?

Ce match capital dans la lutte pour le maintien : le DFCO est pour l'instant 18e et barragiste, les Merlus sont juste derrière, 19emes. Au match aller, les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul 0-0, qui a précipité l'éviction de l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard. Le match est reporté "à une date ultérieure", indique la LFP, sans donner pour l'instant plus de détails.