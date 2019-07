Ligue 1 : le match entre Montpellier et Lyon (J3) décalé en raison du sommet du G7

Montpellier, France

Trois matchs de la troisième journée de Ligue 1 (2019-2020) sont d'ores et déjà reportés par la LFP (Ligue de football professionnel) : Montpellier/Lyon, Nice/Marseille et Lille/Saint-Etienne. Ces rencontres, prévues initialement pour le week-end des 23, 24 et 25 août, auront finalement lieu le mercredi suivant, le 28 août, à un horaire qui doit encore être déterminé.

En effet, ces trois matchs mobiliseront un certain nombre de forces de l'ordre. Or, la France accueille le G7 à Biarritz, ce week-end là. Le ministère de l'Intérieur a donc tranché et souhaite concentrer ses effectifs sur cet événement majeur et international.