Ligue 1 : le match FC Metz-PSG brièvement interrompu après une banderole, les supporters s'expliquent

Metz, France

La défaite 2-0 du FC Metz face au Paris Saint Germain, ce vendredi soir, au stade Saint-Symphorien, pour le compte de la 4è journée de Ligue 1, a aussi été marquée par une brève interruption du jeu décidée par l'arbitre. Comme dans d'autres stades depuis le début de la saison, une banderole a été déployée par des supporters messins durant la première période. Ses propos ont été jugés insultants par les officiels de la Ligue de football professionnel.

"Le délégué a pris ça pour des mots homophobes, explique sur France Bleu Lorraine Xavier Schmitt, le patron de la Génération Grenat, à l'origine de cette banderole. On a simplement voulu montrer la bêtise de la LFP puisqu'on reprend les paroles d'un tube actuel, repris par toutes les radios, et que le délégué a jugé que c'était homophobe. Il est venu me voir immédiatement pour me demander de retirer la banderole sans quoi il donnait match perdu à Metz. Je lui ai demandé de me montrer les textes encadrant les faits d'homophobie dans les stades et surtout de me montrer les mots homophobes de notre banderole. Il n'a pas su me répondre et il est parti."