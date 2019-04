Ligue 1 - Le match Montpellier-Paris reprogrammé le mardi 30 avril à 19 heures

Initialement programmée le dimanche 28 avril, l'affiche entre le Montpellier Hérault et le PSG en Ligue 1 a été décalée au mardi 30 avril à 19 heures suite à la qualification du club de la capitale pour la finale de la Coupe de France.

Montpellier, France

On connaît le jour et l'heure de l'affiche entre le Montpellier Hérault et le Paris Saint-Germain. Le match pour la 34e journée de Ligue 1 se jouera le mardi 30 avril à 19 heures au stade de la Mosson au lieu du dimanche 28 avril. Cette reprogrammation fait suite à la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de France qui se disputera la samedi 27 avril contre Rennes.

Une heure qui fâche

Les supporters montpelliérains sont déjà vent debout contre l'heure du match. Ils sont en effet nombreux à ne pas pouvoir se rendre au stade de la Mosson. La rencontre contre Guingamp (victoire 2-0)mardi soir à la même heure n'avait pas du tout fait le plein.