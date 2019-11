Ligue 1 : le match Nîmes-Rennes reporté !

En raison des trombes d'eau qui se sont abattues sur Nîmes et son Stade des Costières ce samedi soir, le match qui devait opposer le Nîmes Olympique au Stade Rennais est reporté à une date inconnue.

Nîmes, France

Il pleuvait trop sur les Costières ce samedi soir pour que les Nîmois et les Rennais puissent s'affronter pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. L'arbitre de la rencontre Willy Delajod a préféré annuler la rencontre, qui doit être reprogrammée par la LFP. Le match ne devrait pas non plus pouvoir se tenir ce dimanche 3 novembre.

L'arbitre Willy Delajod a constaté que le ballon ne pouvait pas rebondir, et ce sur aucune partie du terrain :

Pour le coach rennais Julien Stéphan, "les conditions étaient beaucoup trop dangereuses" pour jouer au football :

Un report, mais à quelle date ?

Reste maintenant à déterminer une date pour la tenue de cette rencontre. Entre la trêve internationale de novembre et les matchs de Ligue 1, d'Europa League et de Coupe de la Ligue, le Stade Rennais et Nîmes semblent condamnés à disputer cette rencontre en 2020. La LFP devrait se prononcer prochainement.