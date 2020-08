Ligue 1 : le match Strasbourg - Nice avancé à samedi

C'est l'effet boule de neige. Alors que le match Lens - PSG, prévu samedi soir à 21h est reporté au 10 septembre, à la demande du club parisien, c'est la rencontre Strasbourg - Nice qui la remplace sur ce créneau, en accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal +.

Match à vivre en intégralité sur France Bleu Azur

Initialement prévu dimanche à 17h, le match entre Alsaciens et Azuréens est donc avancé au samedi 21h au stade de la Meineau. Il sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Dominique Poulain aux commentaires.