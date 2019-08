Ligue 1 - Le Mayennais Romain Salin brille avec le Stade Rennais

Le Ham, France

Un Mayennais a brillé en Ligue 1 de football ce week-end ! Le gardien Romain Salin, né à Mayenne, qui a appris à jouer au club de foot du Ham dans le nord du département et qui est également passé par le Stade Lavallois (2003). Ce samedi 10 août 2019, Romain Salin a disputé son premier match avec le Stade Rennais, qu'il avait connu en junior. Une victoire (1-0) sur le terrain de Montpellier. Et pour son baptême avec les Rouge et Noir, le portier mayennais a sorti le grand jeu.

Un penalty arrêté et des parades

À l'heure de jeu, Romain Salin s'est parfaitement détendu sur son côté gauche pour arrêter un penalty d'Andy Delort, l'attaquant montpelliérain, puis en réalisant une nouvelle parade quelques secondes plus tard sur une frappe d'Arnaud Souquet. Le Mayennais, bel artisan de la victoire bretonne dans l'Hérault donc, pour la première journée de Ligue 1. "Je suis content ! J'ai l'impression d'avoir 20 ans" a expliqué le gardien tout sourire en zone mixte.

Romain Salin a signé mi-juin au Stade Rennais, après une saison passée au Portugal, dans le prestigieux club du Sporting à Lisbonne. Il y a joué 14 matchs dont cinq en Ligue Europa, la petite coupe d'Europe, avec en prime un 32e de finale contre les Espagnols de Villareal (0-1; 1-1). "Individuellement, quand tu fais des choses à l'étranger, ce n'est pas forcément reconnu surtout en France, alors que je jouais dans un grand club et ma situation n'était pas facile. J'ai commencé titulaire dans un grand club quand même, en suppléant Rui Patricio [le gardien de la sélection du Portugal, championne d'Europe en 2016, ndlr]" déclarait-il après le match à Montpellier.

N°2 derrière Édouard Mendy

La France du football semble donc découvrir sur le tard Romain Salin qui a commencé le football à six ans au Sporting Club du Ham en Mayenne. Cette saison avec le Stade Rennais, le grand joueur d'1m89 devrait être n°2 dans la hiérarchie des gardiens après l'achat d'Édouard Mendy, l'ancien remois. Peu de chances donc de le voir dimanche prochain lors de la 2e journée de Ligue 1 face au Paris-Saint-Germain. "Je ne sais pas si je vais jouer. Je prends ça très tranquillement. J'espère qu'Édouard va revenir. On a acheté un super gardien qui est très très fort. Dans ces matchs là il faut que ce soit lui qui joue ! Moi je suis content de pouvoir aider. Il va y avoir beaucoup de matchs avec la coupe d'Europe. C'est pour cela que je suis venu. Si jamais on fait appel à moi, je suis là" glisse Romain Salin. Ne reste plus qu'à espérer que le Stade Rennais affronte des équipes portugaises en Ligue Europa cette saison. Romain Salin a joué dans quatre clubs différents au pays des Œillets (Naval, Marítimo Funchal, Rio Ave, Sporting Clube de Portugal).

La fierté du Ham

Au Ham, dans le nord de la Mayenne, la performance de Romain Salin à Montpellier ce samedi n'est évidemment pas passée inaperçu. Le président du Sporting Club du Ham, Nicolas Fouassier était devant sa télévision. Un dirigeant très fier. "Ça montre que les petits clubs de la Mayenne peuvent former aussi des futurs professionnels. Cela met aussi en valeur les bénévoles qui s'occupent de l'école de football chaque semaine" explique Nicolas Fouassier. "Romain on l'a vu cette année au Ham. Il nous a fait une petite surprise en venant le jour des 50 ans du club en juin. En début d'année il m'avait pourtant dit que ce serait compliqué pour lui de venir, donc ça nous a fait bien plaisir". C'est d'ailleurs dans les jours qui ont suivi son passage en Mayenne que le Stade Rennais a officialisé le transfert de Romain Salin pour deux ans en Bretagne.