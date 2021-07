Ligue 1 : Le mercato du Clermont Foot encore calme... pour l'instant

Hier, lors de son deuxième match de préparation, le Clermont Foot a perdu Jim Allevinah et Driss Trichard sur blessure. Si pour le premier, ça devrait aller, pour le second, ça semble grave. Un gros coup de massue qui pourrait accélérer malgré lui le mercato clermontois

Le mercato du Clermont Foot est pour l'instant très calme. Le marché est ouvert depuis un mois, et Clermont n'a recruté aucun joueur. Tout juste a-t-il procédé à quelques ajustements. Alors il y a encore du temps jusqu'à la clôture du mercato, le 31 août. Mais la grave blessure de Driss Trichard hier (possible fracture du péroné) et les pépins connus par les joueurs tout au long de la saison (Zedadka, Berthomier, Hountondji, Gastien, et encore Allevinah qui a pris une béquille hier) devraient forcer le club à accélérer.

Pour l'instant, seule une recrue a été officialisée : Cem Turkmen, jeune milieu de 19 ans venu du Bayer Leverkusen. Mais Clermont ne le verra pas : il a été immédiatement prêté pour la saison au club partenaire autrichien, l'Austria Lustenau.

Pascal Gastien, le coach, l'a dit : le club recherche "six ou sept joueurs. On a ciblé quasiment tous les postes". Voilà pour le propos global, mais dans le détail ? Le club clermontois va chercher à étoffer son effectif après une dernière saison où les joueurs sont allés au-delà de la douleur pour monter en Ligue 1

Les objectifs mercato en défense

Un défenseur central. Ogier a joué tous les matchs de la saison passée, Hountondji en a joué 37 sur 38 et a terminé sur les rotules. Lucas Perrin , le jeune défenseur central de l'OM, en quête de temps de jeu (7 matchs et un but la saison passée), est une piste, et des contacts ont été noués. Même si le club dément . "On se sert un peu de nous, mais il n'y a pas d'avancée avec Lucas Perrin", dit Pascal Gastien. L'entraîneur clermontois dispose tout de même d'une belle promesse en défense centrale avec Till Cissokho , prêté l'an dernier au club partenaire de Lustenau et très à son avantage hier en amical contre Rodez (2-2)

Les objectifs mercato au milieu

Un milieu relayeur , pour relayer Johan Gastien et Jonathan Iglesias , bourrés d'énergie mais un peu plus fragiles avec l'âge : le premier (33 ans) a joué malgré la douleur au dos et à la cheville (35 matchs) et l'autre (32 ans) n'a pas participé à la fin de saison pour cause de blessure (36 matchs quand même). D'autant que ce secteur de jeu s'est dépeuplé avec le transfert de Rajot (Rodez), le prêt de Chader, et la grave blessure de Trichard (péroné). Quant à Yohann Magnin , il est lui-même blessé pour encore de longues semaines (ligaments croisés), et il ne reviendra au mieux qu'en octobre.

Les objectifs mercato en attaque

Un ailier , pour épauler (ou remplacer ?) Jim Allevinah et Jodel Dossou . Le premier, touché hier, a souvent joué avec son corps pour être sur le terrain (38 matchs joués). Le second en a disputé 37 sur 38 mais ce sont surtout ses voyages en sélection qui l'ont fatigué et perturbé.

Quels sont les éléments courtisés au sein du Clermont Foot ?

On en parlait au-dessus, Mohamed Bayo est très demandé. L'attaquant clermontois ne laisse pour le moment rien transparaître de sa réflexion sur son avenir, et a repris l'entraînement et les matchs avec implication. Le dernier bruit de couloir l'envoyait à Anderlecht, en Belgique. Son cas animera en bonne partie le mercato clermontois .

Qui va quitter le Clermont Foot ?

Pas Josué Albert , Jonathan Iglesias, Jason Berthomier , Johan Gastien et Alidu Seidu . Tous ont prolongé leur contrat ces dernières semaines, respectivement d'un an, un an, deux ans, deux ans et quatre ans. Salis Abdul Samed va aussi rester (il était en prêt de l'académie Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire).

Quid des jeunes ?

Plusieurs jeunes joueurs, prêtés la saison dernière, ont fait leur retour dans l'effectif auvergnat en cette pré-saison, et rêvent d'un destin à la Bayo (prêté à Dunkerque en 2019-20, il y explose avant de faire la saison dernière que l'on connaît). Pour le moment, Pascal Gastien les teste, avant de savoir s'il en prête certains pour qu'ils s'aguerrissent ailleurs.

Parmi ceux qui se sont montrés le plus à leur avantage, il y a le défenseur Till Cissokho, très intéressant contre Rodez, ou Bryan Teixeira, buteur contre Troyes. Julien Boyer et Blackson Anoff se sont montrés plus discrets.

Quant à Ouparine Djoco, il fait partie des meubles, et devrait sauf surprise être de nouveau la doublure d'Arthur Desmas en Ligue 1. Lucas Margueron, le troisième portier, devrait encore se contenter de la réserve.