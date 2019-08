Ligue 1 : Montpellier à Bordeaux, grande première pour Rulli

Montpellier - France

Le MHSC a beau devoir composer sans Téji Savanier et Florent Mollet, il doit tout de même faire preuve de beaucoup plus d'adresse dans les transmissions et dans le dernier geste. En ouverture, face à Rennes, les héraultais se sont procurés les plus belles occasions, mais ils n'ont pas su en convertir une seule, ont produit trop de déchets, et ont concédé une défaite d'entrée.

Sur la pelouse de Bordeaux, ce samedi (20h), pour leur premier déplacement de la saison, les montpelliérains devront faire preuve de plus de concentration et d'agressivité pour éviter de se faire piéger dans leur surface, comme face aux bretons. Ils devront aussi et surtout marquer et débloquer leur compteur, à la fois de buts mais aussi de points.

u changement au milieu ?

Auteur d'une entrée remuante, pas loin d'être fracassante, Keagan Dolly pourrait cette fois être titularisé par Michel Der Zakarian. Souvent écarté des terrains ces derniers mois à cause de blessures à répétition, le milieu sud-africain de 26 ans n'a plus été titularisé depuis près d'un an et sa fracture du péroné subie le 15 septembre 2018, face à Strasbourg, après seulement six minutes de jeu.

Entré à la place de Damien Le Tallec à la Mosson le weekend dernier, pour le dernier quart d'heure, Keagan Dolly s'est notamment illustré par une lourde frappe lointaine, détournée par le gardien sur sa barre transversale. Il pourrait cette fois démarré à la place de Joris Chotard, au MatMut Atlantique, même si MDZ a simplement glissé que c'était "une possibilité parmi d'autres".

Keagan Dolly n'a eu besoin que de quinze minutes pour se créer une énorme occasion, contre Rennes © AFP - Pascal Guyot

Avant celle-ci, en deux saisons et demi, l'ancien de Mamelodi Sundowns n'a disputé que 22 matchs de Ligue 1 avec Montpellier, avec à la clef un but et deux passes décisives.

Rulli, grande première !

Bordeaux, ancien club de Teddy Richert, sera aussi la première pelouse de Ligue 1 foulée par son nouveau protégé. Titulaire contre Rennes, Dimitri Bertaud laissera en effet sa place au portier argentin Geronimo Rulli, recruté mercredi dernier par le MHSC.

A noter que Bordeaux a commencé par une défaite, à Angers (3-1), samedi dernier. Par ailleurs, les bordelais ont concédé cinq défaites (Partizan, Wolfsberg, Marseille, Galatasaray, Genoa) pour une seule victoire lors des matchs de préparation. Un succès acquis face à... Montpellier, aux Etats-Unis (2-1).

Composition probable (de droite à gauche) : Rulli - Souquet, Mendes, Hilton, Congré, Ristic - Ferri, le Tallec, Dolly - Laborde, Delort

Bordeaux - Montpellier : match à vivre en direct et en intégralité, sur France Bleu Hérault (20h) avec Bertrand Queneutte