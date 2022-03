Ligue 1 : le milieu de terrain strasbourgeois Adrien Thomasson forfait à Reims

Adrien Thomasson est bel et bien forfait pour la rencontre de Ligue 1 dimanche à Reims. L'hyperactif milieu de terrain souffre d'une douleur aux ischio-jambiers depuis la rencontre de samedi dernier contre Nice. Il a tenté de reprendre l'entraînement jeudi, mais il a toujours mal.

L'entraîneur Julien Stéphan espère le récupérer pour le match suivant à domicile le 13 mars contre Monaco : "Ça serait un trop gros risque de le faire jouer, il reste encore deux mois et demi de compétition".

Les défenseurs Maxime Le Marchand, Ismaël Doukouré et le gardien Eiji Kawashima sont aussi blessés et absents à Reims.

La dernière victoire à Reims remonte à 1958

Favori dimanche, le Racing devra conjurer le mauvais sort à Reims, où il ne s'est pas imposé en championnat depuis 1958. "On s'attend à un match serré, comme la quasi-totalité des matchs de Reims cette saison, explique Julien Stéphan. C'est une équipe qui défend très bien, qui concède peu d'occasions de but et qui est performante sur coups de pied arrêtés. Elle a eu de très bons résultats contre des équipes de la première partie de tableau avec un bilan positif de quatre victoires, trois nuls et trois défaites".