Ligue 1 : le milieu suédois Jakob Johansson quitte le Stade Rennais

Son départ ne faisait que peu de doutes, il a été confirmé par le Stade Rennais ce mercredi 13 mai. Le milieu de terrain suédois Jakob Johansson (29 ans) ne sera plus Rouge et Noir la saison prochaine. Le club l'a libéré de son contrat un mois plus tôt que prévu, pour lui permettre de s'engager à l'IFK Göteborg, l'un des clubs phares de son pays, où il a déjà joué entre 2007 et 2015.

Le dernier match du grand milieu de terrain défensif remonte à près d'un an, le 12 mai 2019 contre Guingamp (1-1). Il n'a disputé aucune minute en compétition officielle cette saison, la faute à une rupture des ligaments croisés du genou droit, fin septembre à l'entraînement. Si la seconde saison du Suédois à Rennes aura donc été blanche, il avait disputé 22 matchs toutes compétitions confondues en 2018/2019. Sur le banc, il n'était pas entré en jeu lors de la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.

Arrivé libre en provenance de Grèce et de l'AEK Athènes, alors que Sabri Lamouchi était entraîneur, Johansson avait déjà vu une blessure à l'autre genou retarder son adaptation en Bretagne. Il avait fait ses débuts avec Rennes en octobre 2018 à Monaco. Prenant petit à petit ses marques dans un milieu de terrain à trois avec Clément Grenier et Benjamin André, il avait marqué contre Nantes le 11 novembre son seul but en Rouge et Noir.

Morel également en fin de contrat

De nouveau blessé au genou ensuite, il était revenu en fin de saison, mais n'était pas un titulaire lors de l'épopée européenne des Rouge et Noir. Son passage à Rennes aura donc été frustrant, laissant l'image d'un joueur qui aurait pu s'imposer dans la rotation sans ses blessures. De retour au pays, il jouera la saison 2020 de Suède. Elle devait débuter en avril, mais n'a pas commencé à cause du coronavirus.

Avec la prolongation du prêt de Steven Nzonzi, le Stade Rennais ne compte plus que deux joueurs en fin de contrat au 30 juin 2020, dans l'attente de savoir s'ils prolongent l'aventure : le défenseur Jérémy Morel et le gardien Riffi Mandanda.