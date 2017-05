Ligue 1 : le miracle ou la relégation pour l'AS Nancy Lorraine

L'ASNL reçoit Saint-Etienne pour la dernière journée de Ligue 1 de football. Nancy peut encore obtenir la place de barragiste mais devra compter sur des défaites de Bastia et Lorient. Avant de compter sur les autres, les joueurs de Pablo Correa veulent d'abord faire leur part du travail.

L'AS Nancy Lorraine a déjà un pied en Ligue 2 mais peut encore croire au maintien via les barrages avant la 38e et dernière journée de Ligue 1 de football. Nancy, 20e à trois points de Lorient, barragiste, reçoit Saint-Etienne pour un match qui doit marquer les 50 ans d'existence du club (de nombreux anciens seront présents dont Michel Platini). Coup d'envoi à 21 heures.

Cascade de blessés

Pour espérer prendre la 18e place, l'ASNL devra gagner et compter dans le même temps sur des défaites de Bastia à Marseille et de Lorient face à Bordeaux. Un billard à trois bandes dans un stade qui ne sera pas entièrement derrière son équipe : les ultras du Saturday FC ont prévenu qu'ils observeraient une grève des encouragements. Ajoutez à cela les absences nombreuses pour blessures (Pedretti, Diarra, Marchetti, Dia, Muratori et Robic) et vous comprendrez la complexité de la tâche qui attend le club au chardon. Malgré tout, Pablo Correa, l'entraîneur, veut y croire :

Si je n'y croyais pas, je serais en vacances. Je le dis depuis un moment, c'est une chance inouïe d'être là [...] Je le dis dans le vestiaire, celui qui ne croit pas, il n'a rien à faire ici. Le problème, c'est que je ne joue pas, et même si je jouais, ce n'est pas un joueur mais un groupe qui doit croire. Je pense et j'espère que mon groupe y croit, y croit fort."

Une oreille sur les autres pelouses de Ligue 1

Trop spectateurs, les Nancéiens vont devoir prendre leurs responsabilités. Si Pablo Correa se tiendra au courant du déroulé du match, si tous les supporters ou presque connaîtront les score de Bastia et Lorient, Youssouf Hadji veut se concentrer sur le match et uniquement le match face aux Verts :

A cinq ou dix minutes de la fin, oui, je voudrais savoir. Pour nous, par fierté, il faut finir par une victoire quoiqu'il arrive. Même si on n'arrive pas à nos objectifs, finir par une victoire, ce n'est pas pareil."

Soirée à vivre dès 20h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Cétout, Chrétien, Cabaco, Diagne, Badila, Guidileye, Aït Bennasser, Maouassa, N'Guessan, Puyo, Bassi, Hadji, Dalé, Mandanne, Koura, Coulibaly, Busin.

Blessés : Muratori, Diarra, Pedretti, Marchetti, Robic, Dia.

Choix : Menay, Mabella.

Le groupe stéphanois

Ruffier, Moulin, Polomat, Lacroix, Nade, Nyemeck, Clément, Saivet, Veretout, Lemoine, Rocha Santos, Hamouma, Monnet-Paquet, Soderlund, Beric, Nordin.

Blessés : Théophie-Catherine, Perrin, Pierre-Gabriel, Corgnet, Maïga, Pogba, Selnaes, Malcuit, Pajot, Mbengue.