Ligue 1 : le Montpellier Hérault cherche activement un remplaçant à Geronimo Rulli

Alors que Geronimo Rulli a quitté Montpellier et qu'il ne reviendra pas, le MHSC cherche un nouveau numéro un au poste de gardien de but. Plusieurs profils sont étudiés.

Les dirigeants pailladins ont longtemps espéré pouvoir conserver, d'une manière ou d'une autre, l'une des révélations du championnat de France de Ligue 1, la saison passée : Geronimo Rulli. Mais justement, parce qu'il a brillé, l'Argentin prêté par la Real Sociedad a rendu encore plus compliquée l'éventualité de le conserver. Aujourd'hui, le MHSC nous l'a confimé : son salaire et le montant de l'option d'achat constituent des freins trop importants. Le joueur a donc regagné l'Espagne, avant de s'envoler, sans doute, vers une nouvelle destination.

Des pistes en France et à l'étranger

Plusieurs profils sont donc à l'étude, depuis pas mal de semaines. Parmi elles, certaines menant en Suisse. Et notamment à Jérémy Frick (27 ans). Actuel gardien du Servette de Genève, avec lequel il a réalisé une excellente saison, l'imposant portier de 27 ans, formé à l'OL avec un certain Jordan Ferri, plaît beaucoup.

Il n'est pas le seul, c'est aussi le cas de Jonas Omlin (26 ans) du FC Bâle ou encore de David Von Balmoos (25 ans), des Young Boys de Bern. Seulement, si le nom de ces portiers a bien été coché, aucun contact n'a pour l'heure été établi, au moins pour les deux premiers, nous ont confirmé leur entourage.

Il faut dire que la Suisse fait partie des championnats européens qui ont redémarré ou vont bientôt le faire. Chez nos voisins helvètes, par exemple, la saison ne se terminera que début août, ce qui signifie qu'aucun mouvement n'est possible avant cette date.

Gauthier Larsonneur plaît beaucoup

Ainsi, cette contrainte pousse les dirigeants à observer de plus près la situation de certains garçons dans des pays où le rideau est définitivement baissé, pour ce qui de la saison 2019/2020. Chez nous, justement, plusieurs joueurs sont dans le viseur. Selon nos informations, on trouve parmi eux Gauthier Larsonneur, jeune (23 ans) et brillant gardien du Stade Brestois, en Ligue 1. Son nom aurait d'ailleurs été placé assez haut, dans la short-list.

Ailleurs, toujours dans des championnats mis à l'arrêt, les noms du français Thomas Didillon (24 ans) ou encore du portugais Bruno Varela (25 ans) seraient aussi dans le viseur. Le premier, prêté par Anderlecht à Genk avec option d'achat, n'est pas encore fixé sur son sort mais ne devrait pas rester au RSCA. Le second, prêté à Benfica par l'Ajax Amsterdam, n'a finalement que peu joué et ne sera pas conservé par le club néerlandais.

Dimitri Bertaud, numéro 2 ?

Alors qu'il cherche un numéro un, le MHSC pourrait aussi être amené à se lancer à la recherche d'un numéro deux. En effet, Dimitri Bertaud ne se satisfait plus de sa position actuelle et voudrait logiquement gagner du temps de jeu. Le club le comprend et l'idée de le prêter est loin d'être exclue, mais le MHSC veut d'abord verrouiller l'arrivée d'un gardien numéro un. Il s'agit de la priorité du club qui, du coup, met au second plan ses autres souhaits.

D'abord, celui d'un attaquant. Ensuite, celui d'un défenseur. En revanche, une certitude : Matis Carvalho, qui vient de prolonger, restera numéro trois. Quant à Vincenzo Cozzella (18 ans), très prometteur gardien des U19, il n'est pas question, pour l'heure, qu'il intègre l'effectif de Michel Der Zakarian.

Luka Zidane, aucune approche !

Jeudi dernier, alors que Marca a évoqué un possible intérêt du MHSC pour l'un des fils de Zinédine Zidane, le club nous a rapidement fait savoir qu'il n'en était rien, qu'il s'agissait d'une "intox", que le représentant du joueur avait sondé le club héraultais, le sachant à la recherche d'un portier, mais qu'aucune suite favorable n'avait été donnée.

"C'est un très bon gardien, mais dans ce profil là, on a déjà Dimitri Bertaud", a d'ailleurs indiqué Laurent Nicollin à Midi Libre. Egalement évoquée, ces derniers jours, la piste menant à Mathieu Dreyer (numéro 2 à Amiens) n'est en fait pas réelle, ou en tous cas loin d'être concrète.