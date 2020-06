Ligue 1 : le Montpellier Hérault cible Guido Herrera pour remplacer Geronimo Rulli

Et si Montpellier remplaçait l'argentin Geronimo Rulli par l'un de ses compatriotes ? C'est en tous cas une possibilité. Selon les représentants du portier Guido Herrera (28 ans), que nous avons contacté, le MHSC aurait bel et bien activé cette option et serait même entré en contact avec eux. Pas d'offre concrète, pour le moment, mais une approche et des discussions. Le prix du gardien est estimé à moins de 3 millions d'euros par Transfermarkt.

L'information avait fuité dans la presse argentine, ce jeudi, avant d'être relayée par nos confrères du Midi Libre ces dernières heures. Par ailleurs, comme relayé ici, le MHSC travaille sur d'autres dossiers et a ciblé plusieurs gardiens, en France comme en Europe.