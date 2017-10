Le Montpellier Hérault en rose face à Nice pour la bonne cause

Les équipes du Montpellier Hérault (féminines et masculines) joueront en rose ce week-end. Une tenue spéciale ‘’Octobre rose’’ pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Le MHSC laisse de côté ses couleurs orange et bleu le temps d’un week-end pour la bonne cause. Une tunique rose pour soutenir "Octobre Rose" et la lutte contre le cancer du sein au travers.

Ce dimanche en Ligue 1 face à Nice (coup d'envoi à 17h), les Montpelliérains porteront donc un maillot rose tout comme les féminines contre Guingamp quelques heures plus tôt.

Maillots en vente

Les maillots roses sont disponibles (homme et femme) dans ses boutiques du club. Pour chaque maillot acheté, Espoir Orange et Rêve Bleu fera un don à une association de lutte contre le cancer.