Ligue 1 : le Montpellier Hérault mise sur le jeune attaquant Bastian Badu

Montpellier, France

Après Joris Chotard et Thibault Tamas, un troisième joueur du centre de formation du MHSC vient de passer pro, cette année. Il s'agit de Bastian Badu (19 ans). Présenté comme un pilier du bon parcours montpelliérain la saison dernière en Youth League (Ligue des Champions des jeunes), l'attaquant originaire du Mans a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur, ce jeudi. Il n'est encore jamais apparu en Ligue 1, mais cela ne saurait tarder, pour celui qui possède trois sélections avec les U18. Il joue pour le moment avec la réserve en N2.

À propos de ce lui qui est arrivé dans l'Hérault en juin 2017, en provenance de l'Entente Sannois Saint-Gratien, et qui portera le numéro 28, le président Laurent Nicollin déclare : "Je suis ravi que Bastian signe pro avec nous.(...) C’est important pour nous de faire signer les jeunes que nous estimons capables d’évoluer en équipe première et qui progressent d’années en années. Pour l’instant, Joris Chotard a fait quelques apparitions en équipe première et compte même des titularisations. À Bastian d’essayer de donner un coup de main à notre duo de choc devant en rentrant et en montrant en équipe première toutes les qualités qu’il a déjà montrées en U19 et en N2."

De son côté, le joueur passé par le PSG entre 2011 et 2013 se dit "très content de poursuivre l’aventure avec (son) club. Signer pro, c’est une fierté. Cela fait vraiment plaisir, pas seulement à moi mais à toute ma famille. Maintenant, l’objectif c’est déjà de bien s’entraîner avec l’effectif pro pour après, espérer au moins être présent sur plusieurs feuilles de match".