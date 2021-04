EN IMAGES - "Le Moustoir à vos couleurs" : malgré le huis clos, Lorient sera soutenu contre Bordeaux

Alors que le FC Lorient négocie un nouveau match très important dans la course au maintien contre Bordeaux, ce dimanche à 15h pour la 34e journée de Ligue 1, il sera soutenu au Moustoir, malgré le huis clos, par la présence de plus de 2.200 maillots des clubs amateurs du territoire.

Le FC Lorient aura du monde à son soutien ce dimanche. Opposé à Bordeaux à 15h pour la 34e journée de Ligue 1, avec un nouveau rendez-vous crucial pour le maintien, le FCL pourra compter sur l'appui de ses supporters malgré le huis clos. Avec une jolie opération impulsée par le club et intitulée "le Moustoir à vos couleurs".

67 clubs, principalement du Morbihan, ont prêté leurs maillots au FC Lorient pour habiller le Moustoir © Radio France - Nicolas Blanzat

67 clubs, dont 7 du Finistère et 1 d'Ille-et-Vilaine

Le stade sera habillé avec les maillots des clubs du territoire qui ont été invités à les mettre à disposition. Quelques 67 clubs ont saisi l'opportunité. Tous solidaires du FC Lorient pour le maintien, lui-même solidaire des clubs amateurs à l'arrêt forcé et qui ont besoin de baume au coeur. "On pratique le même sport" rappelle Samuel Lothoré, responsable événementiel au FCL, et coordinateur de l'opération. "Le foot pro ne serait pas grand chose sans le foot amateur. D'habitude, ils sont présents dans nos tribunes lors des matchs au Moustoir. Les joueurs du FCL sont, eux, tous passés par un club amateur quand ils ont débuté. Il est donc important de rendre hommage à tous ces bénévoles, ces encadrants, des dirigeants".

Plus de 2.200 maillots

Il y aura ainsi plus de 2.200 maillots dans le Moustoir, ce dimanche, dont ceux de l'ASC Baden. "On a des équipes en 2e et 3e division de district, et des équipes de jeunes. On est typiquement un petit club amateur local" lance son président Jean-Yves Le Berrigaud. "Cette opération est sympa parce que c'est vrai qu'on est un peu dans le dur. L'an dernier, tout s'est arrêté en mars. Là, on a fini fin octobre après quatre matchs de coupe et quatre matchs de championnat" continue celui dont le club a fait le choix de prêter un jeu de maillot "d'une équipe de jeunes, avec les manches longues". Des jeunes d'un club qui fait partie de l'Armada du FCL, ce programme socio-éducatif qui vise à favoriser les échanges entre le monde amateur et le club pro.

Un véritable patch de couleurs dans les travées du Moustoir © Radio France - Nicolas Blanzat

Installés "dans la partie basse de la tribune présidentielle"

Comme tous les autres jeux de maillots, ceux de l'ASC Baden seront disposés face aux caméras, reprend Samuel Lothoré, "dans la partie basse de la tribune présidentielle. Ils seront par patchs de couleur et ne seront pas tous mélangés. Ils seront disposés par club, ce qui permettra à chacun de les identifier et savoir où sont leurs maillots". Pour faciliter l'opération, le district de foot du Morbihan a sollicité tous les clubs du territoire 59 sont passés à l'action. 1 d'Ille et Vilaine et 7 du Finistère, aussi, dont les Cormorans de Penmarch et l'AS Telgruc. La collecte s'est elle faite dans les magasins U près des clubs afin de respecter la règle des 10 kilomètres liée au confinement.

Le président de l'ASC Baden au stade !

Des vidéos d'encouragement tournées par tous ces clubs seront aussi diffusées au Moustoir lors de l'échauffement des joueurs. Quand à Jean-Yves Le Berrigaud, le président de l'ASC Baden, il est l'heureux élu du tirage au sort effectué par le club. Il remettra le ballon aux arbitres avant le coup d'envoi de la rencontre... et aura le privilège, par temps de huis clos, d'assister au match dans les travées du Moustoir.