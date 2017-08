Ligue 1 : Le nouveau défi d'Issa Cissokho à l'Amiens SC

Début juillet, l'Amiens SC a annoncé la signature d'un joueur d'expérience : Issa Cissokho, défenseur latéral, 32 ans. Finaliste de la coupe de France avec le SCO d'Angers la saison dernière, Issa Cissokho veut s'installer comme un pilier de l'équipe. Rencontre.

Issa Cissokho a le sourire. Avec plus de 80 matchs en Ligue 1 sur son CV, le défenseur latéral droit, originaire de Blois dans le Loir-et-Cher, s'offre un nouveau challenge à l'Amiens SC. Le promu va découvrir la Ligue 1, à commencer par le Parc des Princes, le samedi 5 août contre le Paris-Saint-Germain. "Je veux aider le club, les jeunes" avance l'ancien Nantais (2010-2015). Issa Cissokho s'est déjà bien intégré. "Tout se passe bien, j'ai fait connaissance avec tout le monde, notamment lors du stage au Touquet". Finaliste malheureux car buteur contre son camp en finale de la dernière Coupe de France (contre le PSG...), Issa Cissokho s'impose déjà comme l'un des éléments moteurs du vestiaire Amiénois "avec les anciens". L'Amiens SC voulait une recrue de poids en défense, elle l'a trouvé.

L'@AmiensSC est heureux d'annoncer l'arrivée d'Issa Cissokho pour une durée d'un an en provenance du @AngersSCO. pic.twitter.com/zZ7uoC5lKn — Amiens SC (@AmiensSC) July 6, 2017

"Je parle à 70-75% la langue Italienne" - Issa Cissokho

Issa Cissokho est le joueur d'expérience par excellence. Son vécu, le latéral droit d'1m73 le tire d'un passage en Italie. Pendant 1 an et demi, entre juillet 2015 et janvier 2017, Issa Cissokho joue pour le Genoa CFC en Série A (13 matchs) et le FC Bari en Série B (5 matchs). "C'était une expérience enrichissante" se souvient Issa Cissokho "C'est quelque chose à vivre, magnifique !". Pourtant sportivement, sa situation a été compliquée. En 2015, il commence les sept premiers matchs de la saison comme titulaire avant de disparaître du 11 de départ. "J'ai quand même pu m'entraîner avec des joueurs de qualité et jouer contre de très belles équipes". Issa Cissokho confie lui-même parler l'Italien à 70-75%. "J'entretiens cette langue parce que je la trouve magnifique et ce pays très beau". En Italie, Issa Cissokho raconte avoir beaucoup appris sur l'approche des matchs, "la concentration et surtout l'alimentation".

Un taulier dans le vestiaire de l'Amiens SC

Après une année passée à Angers, Issa Cissokho s'est engagé pour une saison avec l'Amiens SC. Défenseur latéral droit de formation, il va aussi s'installer comme l'un des patrons de la défense. "Je peux apporter mon expérience, j'ai beaucoup appris sur la rigueur" appuie l'ancien Nantais. Christophe Pélissier, l'entraîneur Amiénois, compte en faire un taulier de son équipe. "Christophe Pélissier ? C'est quelqu'un de vivant, il aime son groupe, après toutes ses montées il a largement sa place en Ligue 1" reconnait Issa Cissokho.