Ligue 1 : le onze de rêve de France Bleu pour la saison 2016-2017

La saison de Ligue 1 touche à son terme ce dimanche avec la 37e et avant-dernière journée. Les journalistes sportifs de France Bleu ont voté pour leur équipe-type version 2016-2017.

Les meilleurs joueurs de Ligue 1 à chaque poste, pour la saison 2016-2017, mais aussi le meilleur entraîneur. A quelques heures de la 37e et avant-dernière journée, les journalistes sportifs de France Bleu ont voté et voici leur onze de rêve, sur la base d'un système en 4-3-3.

Monaco, le leader du championnat, et son dauphin, Paris, apparaissent logiquement comme les équipes les plus représentées, avec quatre joueurs. Derrière, Nice (et son entraîneur Lucien Favre) devance Marseille et Saint-Etienne qui ont un seul représentant.

Le onze de rêve de Ligue 1 de France Bleu pour la saison 2016-2017 -

Gardien : Stéphane Ruffier (Saint-Etienne)

Défenseurs : Thomas Meunier (Paris), Kamil Glik (Monaco), Marquinhos (Paris), Benjamin Mendy (Monaco)

Milieux : Bernardo Silva (Monaco), Marco Verratti (Paris), Jean Michaël Seri (Nice)

Attaquants : Edinson Cavani (Paris), Kylian Mbappé (Monaco), Florian Thauvin (Marseille)

Entraîneur : Lucien Favre (Nice)

