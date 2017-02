Ligue 1 - Le parcours chaotique du SM Caen lui impose d'obtenir un résultat face à Lille

Le SM Caen (18e) reçoit Lille (17e) ce samedi lors de la 26e journée de Ligue 1. Le manque de continuité dans les résultats amène l'équipe caennaise au potentiel indiscutable et indiscuté à jouer avec les nerfs de ses supporters à 13 journées de la fin.

Pas de doute, cette équipe du Stade Malherbe de Caen sait produire du jeu. Elle possède un potentiel offensif de choc autour d'Ivan Santini (10 réalisations), de Yann Karamoh ou encore de Ronny Rodelin (4 buts et 3 passes décisives chacun pour ses deux derniers joueurs). Elle a également prouvé qu'elle pouvait battre n'importe quel adversaire (Victoire à Guingamp, première équipe à faire chuter Toulouse et Nice...) à l'exception peut-être de sa bête noire parisienne.

Elle démontre également qu'à perdre à l'extérieur face à des adversaires directs (Angers, Montpellier, Nancy, Lille, Dijon) et à ne pas enchaîner, elle peut très bien se retrouver en mauvaise posture au classement en fin de saison.

"Aujourd'hui on a un peu deux visages, quelques fois très bien, d'autres fois beaucoup moins." Julien Féret

"On a des hauts, des bas dans nos séries de matchs, concède le capitaine du SM Caen Julien Féret. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui Malherbe a un potentiel qui ne correspond pas à la place qui est la nôtre actuellement mais après c'est sur le terrain qu'on doit faire les différences. Aujourd'hui, on arrive pas à les concrétiser sur des matchs importants comme Dijon par exemple (0-2)."

"Aujourd'hui on a un peu deux visages, poursuit Julien Féret, quelques fois très bien, d'autre fois beaucoup moins. A nous d'essayer d'avoir sur les prochains matchs cette même image, très positive où on se crée des occasions. C'est ce qui fera tourner les matchs en notre faveur et nous fera gagner des places au classement."

"Cette saison on fait toujours le Yoyo" Patrice Garande

"Un groupe capable de faire le match qu'il a fait contre Lyon (3-2) et à Monaco (1-2) ou encore Nice (1-0), énumère le coach caennais Patrice Garande.... Pour moi cela me paraît inconcevable de passer de ce niveau-là à d'autres matchs qu'on a fait. Dans l'attitude, dans le comportement, on était là à Dijon (0-2), pas contre Bordeaux (0-4). Cette saison, on fait toujours le yoyo."

Dans cette course au maintien, le calendrier est sur le papier encore à leur avantage. Les footballeurs caennais vont recevoir cinq concurrents directs pour le maintien (Lille, Nancy, Angers, Montpellier et Nantes) dont deux consécutivement. L'horizon du SM Caen peut tout aussi bien s'éclairer que devenir orageux dans cette succession de matchs.

Le Groupe Caennais

Patrice Garande reconduit le même groupe qu'à Dijon à l'exception du défenseur Emmanuel Imorou qui cède sa place pour permettre le retour de blessure du joueur offensif Ronny Rodelin. Le défenseur Jordan Adéoti, préservé cette semaine en raison d'une douleur au mollet devrait pouvoir tenir sa place face à Lille.

Les 18 joueurs caennais : Rémy Vercoutre (g), Matthieu Dreyer (g) - Frédéric Guilbert, Damien Da Silva, Alaeddine Yahia, Jordan Adéoti, Syam Ben Youssef, Vincent Bessat - Nicolas Seube, Jonathan Delaplace, Jean-Victor Makengo, Steed Malbranque, Julien Féret (C) - Ronny Rodelin, Yann Karamoh, Ivan Santini, Hervé Bazile, Jeff Louis.

Suivez le match sur France Bleu

France Bleu Normandie et Cotentin retransmettent en direct et en intégralité la rencontre SM Caen-Lille. Rendez-vous dès 19h sur notre antenne ce samedi pour la présentation de la rencontre. Retrouvez également à la mi-temps votre traditionnel rendez-vous Une Affiche Une histoire consacrée à un spectaculaire Caen-Lille de la saison 2010-2011.