Ligue 1 : le Paris-Saint-Germain s'impose 3-0 face à Marseille

Ce classique face à Marseille permet à Kylian Mbappé de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du PSG.

C'était un déplacement sous pression pour le PSG ce dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Paris a finalement battu l'Olympique de Marseille 3-0 pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Paris qui creuse un peu l'avance sur son dauphin marseillais, avec désormais huit points d'écart.

C'est le Crack de Bondy, Kylian Mbappé qui a ouvert le score à la 25ème minute. Il a inscrit là son 199ème but sous le maillot du PSG. Dans la foulée, Lionel Messi marque le deuxième but parisien à la 29ème et permet au PSG de mener 2-0 à la mi-temps.

En deuxième mi-temps, Kylian Mbappé marque à nouveau à la 54ème et égale donc le record d'Edison Cavani, avec 200 buts inscrits sous le maillot du PSG . Le score n'a plus bougé et Paris s'est donc imposé 3-0.