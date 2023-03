Ligue 1 : le Paris Saint-Germain s'impose 4-2 face au FC Nantes

Nouveau match, nouvelle démonstration du Paris Saint-Germain. Ce samedi soir, sur leur pelouse du Parc de Princes, les parisiens se sont imposés face au FC Nantes (4-2), lors de la 26e journée de Ligue 1 . Le leader conforte sa première place au classement et se remet encore un peu plus en confiance à quatre jours du 8ème de finale retour de Ligue des Champions à Munich.

Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a pourtant dû composer sans Achraf Hakimi (reprise), Renato Sanches (lésion aux ischio-jambiers) et Neymar (rééducation), Marco Verratti, suspendu et Presnel Kimpembe, forfait pour le reste de la saison .

Nouveau record pour Kylian Mbappé

C'est Lionel Messi qui a d'abord ouvert le bal, dès le premier quart d'heure de jeu, avec un premier but. La maladresse des hommes d'Antoine Kombouaré apporte un nouveau point au PSG cinq minutes plus tard : Jaouen Hadjam marque contre son camp. Le FC Nantes réduit l'écart à la 31e minute sur un but de Ludovic Blas et son coéquipier Ignatius Ganago égalise sept minutes plus tard (2-2 à la mi-temps).

C'est finalement Danilo Pereira qui redonne l'avantage au PSG à la 60e minute, puis Kylian Mbappé enfonce le clou dans le temps additionnel. L'attaquant du PSG rafle au passage un nouveau record de buts et devient seul meilleur butteur de l'histoire du Paris Saint-Germain (201 buts). Il efface ainsi le record de l'Uruguayen Edinson Cavani.