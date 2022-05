Ligue 1 : Le président de l'AC Ajaccio passe la main

Déjà samedi soir, au moment de célébrer la victoire 1-0 face à Toulouse et la montée en Ligue 1 de son club, Christian Leca confiait à nos micros qu'il avait en quelques sortes fait son temps.

Désormais, le départ de l'ancien maire de Veru et ex président du Tour de Corse automobile WRC est officialisé. Via un communiqué envoyé et signé de sa main dont notre rédaction a été destinatrice, le président de l'AC Ajaccio a confirmé son départ.

[...] "J'ai choisi de ne pas poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec l’AC Ajaccio en tant que président. J’assumerai la gestion des affaires courantes jusqu’à la nomination éventuelle d’un nouveau président. Je garderai un souvenir impérissable de ces trois années sportives. J’ai en mémoire les joies que m’ont apporté ces trois saisons et surtout la dernière, la plus belle, du samedi 14 mai 2022 qui restera à jamais dans mon cœur. J’en profite pour remercier toutes les personnes, très nombreuses, qui m’ont témoigné de leur soutien et affection", précise notamment Christian Leca dans sa missive.

Même s'il n'a pas souhaité commenter au-delà, le désormais ex-président de l'ACA nous a confié se tourner vers d'autres projets du côté du sport automobile.