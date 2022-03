Ligue 1 : le président du FC Metz, Bernard Serin, maintient sa confiance envers Fred Antonetti

Ce vendredi 25 mars, le grand patron grenat a accordé une interview à certains médias locaux, dont France Bleu Lorraine. Après la déroute à Rennes (6-1) et alors que son équipe est 19e au classement, Bernard Serin ne veut pas céder à la sinistrose.

" La lourde défaite, à Rennes, 6 buts à 1, c'est un accident ! ". Le président du FC Metz est revenu, ce vendredi, sur les difficultés de son équipe, avant-dernier au classement de la Ligue 1, et privée de victoire en championnat, depuis le 16 janvier dernier.

Dans l'une des loges de sa nouvelle tribune sud, et entre deux rendez-vous, Bernard Serin a accordé, ce matin, une interview à certains médiaux locaux, dont France Bleu Lorraine.

Alors que le club à la Croix de Lorraine a 4 points de retard sur le barragiste provisoire (Saint Etienne) et 5 (Clermont) sur le premier non relégable, et qu'il reste 9 journées de championnat, le grand patron grenat ne veut pas céder à la panique, ni à la sinistrose.

Pour Bernard Serin, le FC Metz peut encore remporter sa bataille pour le maintien.

Dans cette fin de saison stressante, Bernard Serin maintient aussi sa confiance envers coach Fred Antonetti.

Didier Lamkel Zé, évoqué à l'instant par Bernard Serin, est un attaquant camerounais, qui appartient au club belge du Royal Antwerp. Il a été prêté à un club russe mais en raison de la guerre en Ukraine, le joueur a préféré quitté le pays. Il s'entraîne avec le FC Metz depuis 10 jours et a joué, avant-hier en amical contre un club allemand. Il devrait être prêté jusqu'à la fin de saison, à Metz.

Pas d'opération spéciale à St Symphorien

Dans cette bataille pour le maintien, un autre mal classé, l'AS ST Etienne a baissé ses prix, pour remplir Geoffroy Guichard lors de matchs importants. Le président du FC Metz va-t-il suivre l'exemple stéphanois, lors de la réception de Clermont ou d'Angers ? La réponse est non, selon Bernard Serin.

Prochain match de championnat, le dimanche 3 avril, contre Monaco, au stade St Symphorien.

En marge de cet entretien, Le président Serin n'a pas souhaité commenté les rumeurs qui envoient Thomas Delaine à Strasbourg la saison prochaine. Rappelons que le défenseur messin sera en fin de contrat en juin prochain.