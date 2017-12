A l'issue de la phase aller, Bernard Serin, s'est exprimé, devant la presse locale, ce vendredi 22 décembre, pour évoquer la situation sportive du club à la Croix de Lorraine. Le maintien en Ligue 1, il y croit et il pour y parvenir, il va recruter !

Metz, France

Il ne s'était plus exprimé devant la presse locale depuis octobre dernier, et la nomination de Frédéric Hantz, au poste d'entraîneur. Bernard Serin s'est exprimé à la veille de Noël, pour évoquer les déboires sportifs du FC Metz, bon dernier de la Ligue 1, à l'issue de la phase aller.

Et malgré les 8 points qui séparent le FC Metz du premier non relégable, à l'aube de la phase retour, le grand patron grenat, veut toujours croire au maintien. " Depuis la victoire à Montpellier et celle contre Strasbourg, la confiance est enfin de retour ", précise Bernard Serin. Il a d'ailleurs officialisé la résiliation du prêt de l'attaquant argentin Brian Fernandez

Pour décrocher cette incroyable maintien, le président du FC Metz annonce un mercato hivernal probablement animé. Le club à la Croix de Lorraine va se renforcer. 4 joueurs, dont un milieu de terrain offensif sont pistés. " Il y a aura aussi des départs " affirme Bernard Serin.

Retrouvez ici l'intégralité de l'entretien de Bernard Serin avec Thomas Jeangeorge